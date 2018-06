Novinky

Bezpečnostní záruky, které mají USA poskytnout Severní Koreji, americký prezident neupřesnil, ale naznačil, že chce stáhnout americké vojáky z Jižní Koreje a z ekonomických důvodů zruší i společná cvičení: „Už během cvičení jsem chtěl stáhnout domů vojáky, máme jich v Jižní Koreji 32 000 a já bych je rád přivedl domů.“ Zdůraznil však, že to není součástí dohody.

„Skončíme s hrami na válku, které nás stály velké peníze. Chceme ušetřit hodně peněz,“ řekl a zmínil přitom, jak je nákladné, když americké bombardéry létají na cvičení z Guamu 6,5 hodiny.

Americké síly v Jižní Koreji ale zatím nedostaly žádné informace, že by se měla cvičení omezovat.

Podle Trumpa Kim přistoupil na denuklearizaci z ekonomických důvodů. „Kim zmínil, že zastávali určité postoje a k ničemu to nevedlo.”

„Utratili jsme miliardy dolarů a ničeho jsme nedosáhli,” řekl mu prý Kim.

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci

FOTO: Wong Maye-E, ČTK/AP

Trump zmínil, že i Kimovi předchůdci slibovali jaderné odzbrojení, ale následující den vývoj pokračoval. „To ale bylo za jiného vůdce v jiné době.“

Trump na tiskové konferenci uvedl, že v dohodě sice nejsou termíny, ale že je přesvědčen, že Kim má zájem s ní začít co nejrychleji. Dodal, že i když to není v komuniké, jaderné odzbrojení budou ověřovat američtí a mezinárodní experti. Podle něj k dohodě přispělo i to, že Severní Korea už začala likvidovat jadernou střelnici Pchunggje-ri a že také likviduje testovací zařízení pro raketové motory.

Zmínil, že osobně považuje za nejhorší jaderné zbraně, a proto uvalil sankce na Írán. Je přesvědčen, že už zabírají, že už se Teherán tolik nezajímá o Středozemní moře a Sýrii.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Trump a Kim podepsali historickou dohodu

Trump připustil, že likvidace jaderných zbraní, k níž přispějí i Jižní Korea a Japonsko, v jejichž zájmu to je, zabere nějaký čas: „Denuklearizace nemůže být provedena hned, je to dlouhý proces, ale v určitém bodu se tato zařízení už nedají používat.“

Trump: Sankce zruším až pak



Zmínil i otázku sankcí, které nejsou v dokumentu zmíněné: „Sankce zruším, až jaderné zbraně nebudou tím faktorem (hrozby). Doufám, že to bude brzy. Ale zatím sankce zůstávají v platnosti.“

„Kim má před sebou nevídanou příležitost, mohou na něj všichni vzpomínat jako na člověka, který zajistil bezpečnost a prosperitu pro svůj lid,“ zmínil Trump a zkritizoval, že se dohody s KLDR nedosáhlo už dávno. Podle něj to ale nebyla jen otázka Baracka Obamy, trvalo to 25 let.

„Jednat se mělo už před lety a my to řešíme až nyní. Předseda Kim nyní může nabídnout velkou budoucnost. Každý se může pustit do války, ale jen ti nejstatečnější mohou nastolit mír.“