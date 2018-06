Novinky

„Je to rozhodně jedno z nejvíce očekávaných a nejpodstatnějších potřesení rukou v historii,“ uvedla korejská zpravodajka BBC Laura Bickarová. „Potřesení rukou trvalo 12 sekund,“ dodala.

„Potřásli si rukama třikrát a třikrát Trump podal ruku jako první,“ řekl expert na řeč těla Manoj Vasudevan ještě před podpisem smlouvy, kde si oba lídři opět podali ruce.

Donald Trump se při setkání Kim Čong-una dotkl jeho paže a poplácal ho po zádech.

Opakované a dlouhé podání ruky ale vyvolalo kritiku. „Tady máme prezidenta ze svobodné části světa, jak si potřásá rukou s jedním z nejbrutálnějších diktátorů v dějinách, s mužem obviňovaným ze zločinů proti lidskosti. Stojí společně před americkými a severokorejskými vlajkami, kterým je dána stejná důležitost,” napsal známý americký rozhlasový komentátor Steve Grzanich.

Expertka na Severní Koreu v americkém Wilsonově centru Jean H. Leeová upozornila, jaký význam má pro KLDR stisk ruky Trumpa s Kimem: „V Severní Koreji to bude vyzdvihováno jako okamžik, kdy Spojené státy uznaly Severní Koreu jako sobě rovnou.”

Podle ní skutečnost, že americký prezident přeletěl polovinu světa, aby se setkal s vůdcem „velmi chudé a velmi malé země”, dává Kimovi obrovskou legitimitu. „Právě to měl Kim v úmyslu, když stupňoval své zbrojní testy. Chtěl přimět amerického prezidenta, aby s ním zasedl k jednacímu stolu. Je pro mě šokující sledovat, že mu dáváme přesně to, co chtěl,” doplnila Leeová.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un si jsou podat ruce.

Kimovi ale potřásl rukou i jihokorejský prezident Mun Če-in, když se setkali poprvé v Pchanmundžomu v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou.

Vadily i vlajky

Někteří političtí komentátoři i lidé diskutující na internetu jsou rozhořčeni také záběry na střídavě umístěné americké a severokorejské vlajky, před kterými oba státníci pózovali novinářům.

„Nejsem fanynkou našich vlajek vedle jiných, jakékoli rovnosti,“ uvedla na Twitteru americká konzervativní novinářka Dana Loeschová, které je mluvčí Národní asociace držitelů zbraní a byla editorkou serveru alternativní pravice Breitbart.

„Myslím, že severokorejská vlajka je kus ohavného hnusu, který reprezentuje dynastickou vládu rasistického kultu, jenž podrobuje, mučí a zotročuje vlastní lid,“ řekl konzervativní sloupkař list Los Angeles Times Jonah Goldberg. Svůj nesouhlas dal najevo i bývalý důstojník amerického námořnictva a komentátor zaměřující se na terorismus Malcolm Nance: „Dát americkou vlajku vedle severokorejské je urážkou. Republikáni nyní spěchají oceňovat a objímat tlustého panovačného dětinského diktátora jako hrdinu.“

K rozhořčení také přispělo, že se během schůzky nejednalo o lidských právech. Důvod vysvětlil profesor Robert Kelly z Pusanské univerzity: „Nadnesení lidských právě potopilo předchozí rozhovory se Severní Koreou. Je to něco, o čem si USA řekly, že se tomu budou věnovat v budoucnosti, až se to dá do pohybu. Jestliže ale budou rozhovory pokračovat, bude tak větší tlak od skupin na ochranu lidských práv.“