„Ačkoli se mezi Washingtonem a Pchjongjangem až do poslední chvíle uskutečnila řada vysokých a pracovních schůzek, experti uvedli, že výsledek summitu zůstává nejasný kvůli složitosti témat a nepředvídatelnosti obou lídrů,“ napsal list Korea Times, který před summitem oslovil několik odborníků.

Podle listu bude důležité, zda oba vůdci podepíšou nějaký text. „Měli bychom se starat, zda tu bude společná deklarace, kde budou očekávání sepsaná na papíře,“ řekl Stephan Haggard, ředitel Korejsko-pacifického programu při škole pro globální politiku a strategii v San Diegu.

„Jestliže se uskuteční jen tisková konference obou (vůdců), bude těžké interpretovat, co se skutečně stalo,“ dodal.

Severokorejci sledují na velké obrazovce záběry, jak si Kim Čong-un v Singapuru podává ruku se singapurským premiérem Leem Hsien Loongem.

FOTO: Jon Chol Jin, ČTK/AP

Podobný názor má i expert na korejské otázky a KLDR Troy Stangarone z Washingtonu: „Jestliže budou obě strany schopné vytvořit rámec pro denuklearizaci a mírový proces, pak bude summit úspěšný.“

Stangarone nicméně upozornil, že ani v případě takovéto dohody se svět nemusí dočkat kýžených výsledků v podobě bezjaderného Korejského poloostrova: „Šestistranné rozhovory padly kvůli verifikaci (odzbrojení), a to by mohl současný proces taky.“

A expert poukázal ještě na jeden problém: „Spojené státy a Severní Korea nechápou denuklearizaci stejně. Odstranění rozdílů zajistí, že to nebude zahrnovat jen stávajíc severokorejské zbraně, ale také schopnost KLDR tyto zbraně v budoucnu opět vyrábět.“

Americký prezident Donald Trump přijíždí do prezidentského paláce Istana v Singapuru.

FOTO: Joseph Nair, ČTK/AP

Viceprezident společnosti Park Strategies Sean King se obává, že by summit mohl skončit krachem, pokud se Trump bude příliš zaměřovat na jaderné odzbrojení KLDR a sám nic nenabídne. „Trump by měl zvažovat redukci amerických sil v Jižní Koreji výměnou za posun k denuklearizaci ze strany Kima,“ uvedl King.

Nah Liang Tiang ze singapurského Institutu pro obranné a strategické studie varuje před přílišnými očekáváními obou stran: „Na straně Trumpa by bylo potřeba, aby pochopil, co je to rychlé odzbrojení. Za šest měsíců? To je velmi nerealistické. Kim se nevzdá svého jaderného raketového programu před tím, než skončí sankce.“

Dodal, že ani KLDR nesmí mít nerealistické představy. O Kimovi pravil: „Musí si uvědomit, že neexistuje žádné právo požadovat stažení amerických sil z Jižní Koreje, zrušení amerického protiraketového deštníku nad Jižní Koreou nebo úplné zrušení vojenských cvičení USA a Jižní Koreje.

William Brown z Georgetownské školy pro zahraniční služby přesto nevylučuje možnost průlomu: „Vzhledem k tomu, že oba jsou showmani, nebyl bych překvapen, kdyby udělali vlnu oznámením nějakého okamžitého průlomu, jako je uspořádání mírové konference nebo otevření turistické kanceláře. Pokud Kim současně řekne, že zastaví produkci plutonia a vysoce obohaceného uranu, a bylo-li by to ověřitelné, byl by to dobrý základ pro zrušení sankcí.“