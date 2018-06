Novinky, ČTK, DPA

Trump do Singapuru míří letecky ze summitu ekonomicky nejvyspělejších zemí G7 v Kanadě. V neděli ráno měl letoun Air Force One mezipřistání na základně Suda na středomořském ostrově Kréta, aby stroj dotankoval. Přestávka trvala zhruba 90 minut, poté Trump pokračoval do Singapuru, napsala agentura DPA.

Letadlo, na jehož palubě je severokorejský vůdce Kim Čong-un jde na přistání v Singapuru.

FOTO: Tim Chong, Reuters

Kima dopravil do Singapuru stroj společnosti Air China, tvrdí místní tisk. Policie v okolí letiště uzavřela silnice zhruba hodinu před Kimovým příletem. Očekává se, že Kim a jeho delegace budou ubytováni v hotelu St. Regis, kolem nějž byly od rána patrné přípravy a přísná bezpečnostní opatření.

Vůz se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem jede k hotelu.

FOTO: Tyrone Siu, Reuters

Tento hotel splňuje podmínku severokorejské delegace, nemá amerického či jiného západního vlastníka. Trump bude nocovat v hotelu Shangri-La.

Kolona odjela z letiště a Singapur zveřejnil fotografii uvítání Kima singapurským ministrem zahraničí Vivianem Balakrishnanem. S imem bude v neděli separátně jednat singapurský premiér Lee Hsien Loong.

Podle agentury Reuters se na cestu z Pchjongjangu do Singapuru vydal rovněž nákladní letoun, který Kima doprovázel i na jeho nedávné návštěvě Číny.

Historické setkání trumpa a kim Čong-una má začít v úterý v 09:00 místního času (03:00 SELČ) v hotelu Capella na singapurském ostrově Sentosa. Ústředním tématem summitu má být ukončení severokorejského jaderného zbrojního programu.