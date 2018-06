Novinky, ČTK

Ministerstvo vypravilo na americký konzulát v Kantonu tým lékařů, který vyšetří americké diplomaty a jejich rodiny. Mluvčí ministerstva zahraničí Heather Nauertová uvedla, že „několik osob” bylo odvezeno do Spojených států. Jejich počet neupřesnila. Zdravotní testy byly podle ní nabídnuty „komukoli, kdo zaznamenal znepokojivé příznaky, nebo chce podstoupit základní vyšetření”.

List The New York Times identifikoval posledního z evakuovaných Američanů jako Marka A. Lenziho, který zemi opustil ve středu v noci společně se svou ženou a dvěma dětmi. Lenzi deníku řekl, že bydlel ve stejné budově jako jiný zaměstnanec evakuovaný již v dubnu a že v posledních měsících trpěl něčím, co nazval „neurologické příznaky”.

Nejmenovaný americký zdroj agentuře AP prozradil, že evakuovaní Američané jsou vyšetřováni na univerzitě v Pensylvánii, což je stejné místo, kde lékaři vyšetřovali diplomaty evakuované z velvyslanectví v Havaně.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý informoval, že byla ustavena pracovní skupina, která dosud nevysvětlené zdravotní problémy prošetří.

Podivné útoky v Havaně



Minulý rok utrpělo v Havaně zdravotní újmu po „záhadných útocích” , který provázel podivný zvuk, 24 Američanů. Jednotlivé případy se od sebe velmi lišily, od vážného poškození či ztráty sluchu až po závratě, únavu, neschopnost soustředění či nevolnost. Diplomaté byli mnohdy po velmi krátkém pobytu v Havaně nuceni vrátit se do vlasti. [celá zpráva]

Na podobné potíže si minulý měsíc stěžoval i americký zaměstnanec amerického konzulátu v Kantonu. Postižený byl poslán do USA na podrobné lékařské vyšetření. „Výsledky vyšetření odpovídají lehkému mozkovému poranění (v anglosaské literatuře označovanému jako mild traumatic brain injury, MTBI),” informovalo velvyslanectví Spojených států v Pekingu.

Lehké poranění mozku bylo zjištěno i u amerických diplomatů na Kubě. Vyšetřování FBI útoky zvukem nepotvrdilo, ale také nevyloučilo. Vyšetřovatelé i ministerstvo dospěli pouze k tomu, že zdravotní problémy zahrnující nevolnost, závratě, zvonění a bolest v uších a bolesti hlavy „byly nejpravděpodobněji spojeny s traumatem nepřirozeného původu“.

Spojené státy nikdy Kubu z útoků neobvinily, opakovaně uváděly, že může jít o čin třetí strany, domnívaly se však, že Kuba o nich ví více, než tvrdí.