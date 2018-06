Novinky, ČTK

Gurkhové patřili vždy k neohroženým a nejobávanějším válečníkům. Jsou známí svými bojovými schopnostmi, věrností a odvahou. Do současnosti nosí do bojů svou tradiční zbraň – dlouhý zahnutý nůž zvaný kukri – a řídí se heslem „Raději zemřít než žít jako zbabělec“. Jsou zařazováni do elitních jednotek, protože jsou považováni za neohrožené bojovníky.

Proslulost si získali až během boje s Velkou Británií, která chtěla Nepál získat pod svou nadvládu. Gurkhové samostatnost země ubránili, a když Britská Indie s Gurkhy uzavřela v roce 1815 příměří, začala je verbovat do své armády a sláva jejich válečnického umění se začala šířit světem.

Ve dvou světových válkách bojovalo za Británii na 200 tisíc Gurkhů a na 3500 jich dnes slouží pod britskou vlajkou zejména v Iráku a v Afghánistánu.

V současné době slouží Gurkhové v britské, indické a nepálské armádě a také i v Bruneji a v Singapuru, kde jich je 1800. „Patří k tomu nejlepšímu, co může Singapur nabídnout, takže jsem si jistý, že se budou na (zajištění bezpečnosti) summitu podílet,“ uvedl Tim Huxley, odborník na singapurské ozbrojené složky v Mezinárodním ústavu pro strategická studia (IISS). „Právě pro takovéto typy speciálních operací jsou Gurkhové cvičeni,“ dodal.