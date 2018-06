Novinky

„Cenou je jeden polibek. Jste připraveny na políbení?“ uvedl Duterte, když dámám předával knihy. První z žen filipínský prezident objal a políbil na tvář, druhou posunkem vyzval, aby ho políbila na rty. Dívka po krátkém zaváhání vyhověla.

Filipínská lidskoprávní organizace Gabriela Dutertův čin označila za „nechutnou teatrálnost mysogynského prezidenta“. Jedna políbených žen později prohlásila, že v Dutertově počínání necítila žádný nevhodný úmysl. „Nešlo o nic jiného, než o snahu rozveselit přítomné Filipínce,“ vysvětlovala.

Podle organizace Gabriela se Duterte svým laškovným chováním snaží odvést pozornost od autoritářské až brutální politiky, kterou ve svém úřadu zastává.

„Jeho opakované projevy machismu jsou míněny jako zábava, jež má zakrýt rychle klesající důvěru veřejnosti, kterou ztrácí kvůli popravám bez soudů, daňovým reformám a velkým korupčním skandálům,“ uvedla organizace Gabriela.

Střílejte rebelky do přirození, vyzýval vojáky



Není to první případ, kdy byl filipínský prezident pro údajně nevhodném vyjadřování na konto žen kritizován. V dubnu roku 2016 se na předvolebním mítinku vyjadřoval k vraždě a znásilnění australské misionářky ve městě Davao z roku 1989. Byl tam tehdy starostou.

„Byl jsem naštvaný, protože byla znásilněna. To je jedna věc, ale ona byla tak hezká, že by měl starosta jako první říci – jaká je jí škoda,“ prohlásil tehdy. Kritiku si vysloužilo to, že dával důraz na její krásu.

Letos zase prohlásil, že by měli vojáci komunistické opoziční bojovnice střílet do přirození.