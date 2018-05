Novinky

Akce s názvem Troy XI-2018 se účastnilo 140 policistů a dohlížel na ni osobně peruánský ministr vnitra Mauro Arturo Medina.

Peru se před šesti lety dostalo na první místo v produkci kokainu na světě. Zhruba polovina výroby směřuje prostřednictvím malých letadel do sousední Bolívie. Odtamtud pokračuje nejčastěji do Brazílie, Evropy, Asie a do USA.

Od roku 2015 může peruánská armáda letadlo podezřelé z pašování narkotik sestřelit. Tuto možnost jí dává zákon, který tamější parlament schválil před třemi lety .