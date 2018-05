ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že obřízka u heterosexuálních mužů podle některých experimentů snižuje riziko nákazy virem HIV až o 60 procent. Zákrok tak podle WHO může v oblastech, kde je nákaza hodně rozšířená, doplňovat jiné formy prevence.

Lékaři i vládní činitelé vyzvou muže v Mosambiku, aby se v nejbližší době nechali obřezat. Úřady navíc vůbec poprvé nabídnou sadu pro provedení zákroku doma.

Mužská obřízka je běžnou procedurou na severu i jihu této východoafrické země. Etnické skupiny ve středním Mosambiku však obřízku nepraktikují, v regionu žije zhruba 1,8 miliónu lidí nakažených virem HIV. Země proto patří k nejhůře zasaženým státům na světě.

Od roku 2013 bylo na jihu a východě Afriky obřezáno více než pět miliónů mužů. Mužská obřízka je součástí mezinárodní strategie OSN, s jejíž pomocí chce organizace do roku 2030 nákazu HIV odstranit. Proceduře by se do roku 2021 mělo podrobit 27 miliónů mužů.