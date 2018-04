Oldřich Danda, Bagdád, Právo

Irák se po letech válčení s bojovníky Islámského státu začíná pomalu probírat do běžného života. Země je sice stále sužována teroristickými útoky, ale počet obětí postupně klesá. Podle českého velvyslance v Iráku Jana Vyčítala je v ulicích iráckých měst stále více živo. „Situace je výrazně lepší. V Bagdádu vidíme nové restaurace, mizí betonové zátarasy,“ vypráví velvyslanec na základně v Baládu.

Počet útoků od začátku roku, kdy irácká vláda ohlásila vítězství nad islamisty, se podle něj snížil skoro o polovinu. „V březnu byly i dny, kdy nebyl hlášen žádný útok ani oběť. To jsme v posledních dvou letech nezažili,“ řekl Vyčítal.

Do výcviku se zapojili čeští vojáci a policisté

Ale i tak měsíčně v Iráku umírá následkem útoků teroristů kolem stovky lidí, a to hlavně policistů.

Výcvik je pro iráckou vládu prioritou

Jejich výcvik, aby se dokázali lépe útokům bránit a zvládli bojovat proti teroristům, se proto stal pro iráckou vládu velkou prioritou a požádala spojence, aby vedli jejich policejní akademii v Bagdádu.

Kromě Italů, kteří výcviku velí, se nejvýrazněji zapojili čeští vojáci a policisté. Instruktorů z Vojenské policie je zde sedm a příslušníků Policie ČR pět.

Mezi iráckými studenty je řada těch, kteří se zapojili do boje s Daesh, jak zde nazývají Islámský stát, a chtějí v něm i pokračovat. „Většina z nich má o výcvik zájem, protože dobře vnímají, že jejich země není po válce s Islámským státem v dobrém stavu. Chtějí svým dílem přispět k tomu, aby byla bezpečnostní situace lepší,“ řekl Právu major Viktor Chalupa, který velí českým vojenským instruktorům.

V akademii probíhají šesti až osmitýdenní kurzy pro policisty z celé země. Podle Chalupy, který prošel několika misemi v Iráku a Afghánistánu, se od soboty do středy, kdy je v Iráku pracovní týden, zde cvičí okolo tisíce iráckých policistů.

Iráčtí studenti jsou podle něj vzdělanější než jejich afghánští kolegové, proto snáze přijímají nové učivo. „Když jsem byl v Afghánistánu, tak tam z třídy o třiceti studentech jen osm umělo číst a psát, tady je to opačně,“ dodal major.

Kapitán Policie ČR Karel Ruppert Právu řekl, že do policejní akademie přicházejí policisté z celé země, v současnosti trénují např. policisty z Mosulu, který byl válkou silně poničen. „Učíme je úplně všechno, pěší i jízdní patroly, eskorty, jak zvládat demonstrace, nebo první pomoc,“ řekl Právu.

Ačkoli práce policistů v Iráku je velice riziková, protože patří k častým cílům útoků teroristů, do služby se hlásí hodně mladých i starších mužů. Práce pro stát v zemi, kde je velká nezaměstnanost, patří stále mezi nejjistější zdroje příjmů. „Zájemců je dost, protože chtějí, aby v jejich městech byl konečně klid. Chybí jim pouze lepší výcvik,“ řekl Právu tlumočník, který se představil jako Sam.

Instruktoři se bez jeho pomoci a podpory dalších překladatelů neobejdou, protože většina z iráckých policistů se dorozumí pouze arabsky.

Ministryně obrany Karla Šlechtová se zdraví s iráckými vojáky a policisty

České vojáky v Iráku navštívila ve středu a ve čtvrtek ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová. Podle ní irácká vláda i armáda projevily zájem, aby Česko poslalo víc instruktorů. Dodala, že s tím počítá už vládní návrh, podle kterého by mělo do Iráku vyrazit až 120 vojáků a který musí schválit parlament. „Rekonstrukce Iráku bude na mnoho let a je naší prestiží se toho účastnit,“ řekla ministryně.

Dnes je v Iráku okolo 60 českých vojáků. Nejdříve do země vyrazili před dvěma lety vojenští piloti a technici, kteří na letecké základně v Baládu pomáhají iráckým kolegům zvládat 12 bitevníků L-159. Ty si od české armády koupilo irácké letectvo pro výcvik i pro bombardování pozic islamistů.

Čerstvě na iráckou základnu Taji přijelo 12 českých vojenských chemiků. Ti by měli cvičit irácké protichemické specialisty.