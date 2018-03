Novinky, ČTK

Ve hrách, které byly mezi lety 2007 až 2013 každoročním severokorejským rituálem, účinkovaly tisíce cvičenců. V roce 2013 byla akce náhle a bez oznámení důvodů zrušena. Letos by se hry mohly konat v září, kdy slaví KLDR 70. výročí od svého založení.

„Od různých zdrojů napříč KLDR slyšíme informace o tom, že se hromadné hry v roce 2018 vrátí!“ napsala na svém Twitteru pekingská cestovní kancelář Koryo Tours. Datum události zatím podle agentury oznámeno nebylo.

Společnost na svém blogu popsala festival jako "největší a nejpropracovanější lidské představení na planetě Zemi". Akce, jež vzdáleně připomíná někdejší československou spartakiádu, se obvykle účastní až 100 tisíc cvičenců, pchjongjangský stadión přitom nabízí 150 tisíc míst k sezení.

Turistický trhák

Severní Korea připravila pro návštěvníky ještě jednu turistickou atrakci, a to zájezd na "posvátná místa" vládnoucí rodiny Kimů. Cena výletu je více než 2000 liber (zhruba 58 tisíc). Turisté navštíví mimo jiné i posvátnou horu Pektusan, kde se údajně narodil otec stávajícího severokorejského vůdce Kim Čong-il.

Země je kvůli svému jadernému a balistickému programu terčem řady mezinárodních sankcí, které mají zničující důsledky pro severokorejskou ekonomiku. Rada bezpečnosti OSN loni v prosinci přijala rezoluci, v níž mimo jiné žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí. Ti jsou přitom zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.