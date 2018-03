Novinky

Přestože hned při přistání v opačném směru byli vysláni k ranveji hasiči, Bombardier Dash-8 dlouho hořel a zabralo dost času, než se podařilo dostat plameny pod kontrolu a bylo možné prozkoumat vrak.

Záchranáři pak byli překvapeni, když se z trosek dostala ven žena v potrhaných šatech, uvedla agentura AP. Její jméno ani národnost neuvedli.

Sami se dostali z letadla i další přeživší jako Nepálec Basanta Bohora. Vracel se do vlasti ze školení nepálských průvodců v Bangladéši. „Náhle se letadlo silně otřáslo a pak zazněla hlasitá rána. Seděl jsem u okýnka a byl jsem schopen je vyrazit. Co bylo potom, co jsem se dostal z letadla, si nevybavuji. Někdo mě odvezl do nemocnice. Utrpěl jsem zranění na hlavě a na nohou, ale jsem šťastný, že jsem přežil,“ řekl listu Kathmandu Post.

Nepálští vojáci u trosek havarovaného letadla

FOTO: Navesh Chitrakar, Reuters

I další přeživší Sanam Šakja vylezl okýnkem. Vypověděl, že než letadlo havarovalo, nebyl si vědom potíží letadla. „Letadlo stoupalo, klesalo, zatáčelo doleva a doprava. Myslel jsem si, že je to kvůli provozu ve vzduchu. Že mělo problémy, jsem poznal, až když tvrdě narazilo do země.“

Zmatek při přistání



Vysoký představitel aerolinek US-Bangla Imram Asif obvinil letecké dispečery v Káthmándú, že dali posádce špatné příkazy. Mluvčí společnosti Kamrul Islám zmínil, že kapitán Abid Sultán byl zkušený vojenský pilot, který nalétal 5000 hodin, a na letišti v Káthmándú přistál více než stokrát.

Naopak ředitel letiště Rádž Kumar Čettri, který potvrdil, že se z trosek podařilo vyzvednout černou skříňku, uvedl, že pilot neuposlechl příkazu a přistával na ranveji nikoliv od jihu, ale od severu. A navíc dvakrát kroužil.

Z místa havárie stoupal hustý dým.

FOTO: Social Media, Reuters

Záznam komunikace s věží ukazuje, že dispečer byl nervózní a opakoval pokyn: „Říkám znovu, zatoč.“ Když viděl, že stroj přistává ze severu, vyslal okamžitě hasiče. Pilot podle věže nehlásil žádné problémy. „Vypadalo to, že jsou úplně dezorientováni,“ řekl dispečer. [celá zpráva]

Letiště v Káthmándú patří podle stanice BBC k deseti nejnebezpečnějším na světě. Od roku 1949 na něm evidují přes sedmdesát nehod, nejhorší je z roku 1992, kdy při havárii pákistánského letadla zahynulo všech 167 osob na palubě.