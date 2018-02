Zpráva přišla po asi hodinovém jednání jihokorejské hlavy státu Mun Če-ina s delegací KLDR, kterou vede místopředseda ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jong-čchol pověřený agendou vztahů mezi oběma Korejemi.

„Prezident Mun podtrhl nutnost zahájit dialog mezi Severní Koreou a USA s cílem vyřešit problémy na Korejském poloostrově a zlepšit vztahy mezi oběma Korejemi,“ stojí v prohlášení prezidentského Modrého domu. „Severokorejská delegace oznámila, že Severní Korea je ochotna jednat s USA a Sever souhlasí s tím, že je třeba, aby se vztahy mezi oběma Korejemi a mezi KLDR a USA vyvíjely společně,“ píše se dále.

Sejdou se delegace?

Prohlášení nijak nezmínilo severokorejský jaderný program či rozhovory o denuklearizaci poloostrova, i tak se ale jedná o náznak ochoty severokorejského diktátora Kim Čong-una jednat. Přichází v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že je připravena sednout si za stůl s KLDR bez předchozích podmínek.

Ivanka Trumpová a Kim Joncg-čchol přihlížejí závěrečnému ceremoniálu olympijských her

FOTO: Lucy Nicholson, Reuters

USA byly na závěrečném ceremoniálu v jihokorejském Pchjongčchangu zastoupeny Trumpovou dcerou Ivankou, která na tribuně pro VIP hosty seděla vedle Muna a jeho choti. Za Ivankou pak seděl Kim Jong-čchol. Podle fotografií nedošlo mezi oběma k žádnému kontaktu, spekulovalo se ale o pracovní schůzce mezi členy americké a severokorejské delegace.

S delegací KLDR totiž nečekaně přijel Čcho Kang-il, zástupce ředitele pro americké otázky na severokorejském ministerstvu zahraničí, a s Ivankou zase dorazila Allison Hookerová, která vede oddělení pro vztahy s Koreou při Národní bezpečnostní radě, napsal list The South China Morning Post.

Delegace KLDR má v Pchjongčchangu zůstat do úterý. Podle analytiků by případná schůzka mezi Hookerovou a Čchoem přispěla k uvolnění napětí mezi Pchjongjangem a Washingtonem. „Není důvodu, proč by tu jinak měla být Hookerová a Čcho. Oba jsou z hlediska olympijské ceremonie i vztahů mezi Korejemi přebyteční,“ podotkl John Delury z univerzity Jonsei v Soulu.