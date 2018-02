Spojené státy zastupuje viceprezident Mike Pence, znepřátelenou Severní Koreu sestra Kim Čong-una, třicetiletá Kim Jo-čong spolu s devadesátiletým Kim Jong-namem, oficiálně nejvyšším představitelem KLDR.

Americká delegace se s tou severokorejskou nesetká, představitelé obou zemí ale budou jednat s jihokorejskými protějšky.

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong si podala ruku s prezidentem Jižní Koreje.

FOTO: Yonhap, Reuters

Podaná ruka



V dějišti zahájení OH v Pchjongčchangu se severokorejská delegace zúčastnila VIP recepce před zahajovacím ceremoniálem. Před vstupem do salonku si šéf parlamentu KLDR Kim Jong-nam podle agentury AP podal ruku s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a poté si udělali společnou fotografii i s prezidentovou manželkou.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vystoupení severokorejského uměleckého sboru Samčijon v jihokorejském Kangnungu, kde se uskuteční halová klání. Zahájil písní Rádi vás poznáváme.

S jihokorejským prezidentem se zástupci KLDR Kim Jong-nam a sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong setkají oficiálně v sobotu v prezidentském paláci v Soulu, takzvaném Modrém domě. Bude to vůbec poprvé, co některý člen severokorejské vládnoucí dynastie Kimů do Modrého domu zavítá.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Ne všichni účast severokorejské delegace vítají. V Pchjongčchangu se proti účasti KLDR na olympiádě demonstrovalo.

Jihokorejská média podle AP spekulují, zda Kim Čong-un zaslal prostřednictvím své sestry jihokorejskému prezidentu poselství s návrhem na mezikorejský summit. Kim Jo-čong je členkou nejvyššího orgánu vládnoucí Korejské strany práce a je jedna z mála lidí, jimž prý severokorejský vůdce absolutně důvěřuje.

Slavnostní zahájení zimní olympiády v Pchjongčchangu

FOTO: Eric Gaillard, Reuters