„Nedokážu si představit jakékoli vyjednávání,” řekl Trump novinářům v Bílém domě, kde se sešel se členy Rady bezpečnosti OSN. „Nechceme s Tálibánem vyjednávat. Dokončíme, co dokončit musíme. To, co nikdo jiný dotáhnout nedokázal. Ale my to dokážeme,” uvedl dále americký prezident.

Podle agentury Reuters z Trumpova proslovu vyplývá, že chce nad Tálibánem zvítězit vojensky. Toho ovšem se zdroji a počtem vojáků, jež schválil, nelze dosáhnout, tvrdí diplomatické a armádní zdroje.

Důvodem je poslední atentát v Kábulu, který si v sobotu vyžádal 103 oběti. Útok byl dílem sebevražedného atentátníka v sanitce. Řidič vozu se dostal přes jedno kontrolní stanoviště díky tvrzení, že veze pacienta do nedaleké nemocnice, a na dalším stanovišti pak odpálil výbušniny. K atentátu se přihlásilo radikální hnutí Tálibán. [celá zpráva]

„Jsme přesvědčeni o tom, že za sobotním útokem, v jehož důsledku zemřelo 103 lidí, stála sít Hakkání napojená na Tálibán,” řekl kapitán Tom Gresback, mluvčí koaliční mise Rozhodná podpora, kterou vede NATO.

Snahou bylo donutit Tálibán k jednání

Loni v srpnu představil Trump novou americkou strategii pro Afghánistán. Cílem zvýšení počtu amerických vojáků bylo donutit Tálibán k politickému řešení, uvedli tehdy představitelé Spojených států, napsala agentura Reuters.

Do ohlášení nové strategie působilo v Afghánistánu 11 000 amerických vojáků. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že tam vyšle dalších 3000 lidí. Afghánské armádě v tažení proti hnutí Tálibán pomáhá kromě vojáků USA dalších 5000 vojáků ze zemí NATO, včetně českých. Počet vojáků chtějí tento rok navýšit i další členové NATO.

Zprostředkování jednání s Tálibánem mezitím nabídlo Rusko. [celá zpráva]