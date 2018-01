Lidé, kteří si k hypotéce sjednali pojištění schopnosti splácet v případě vážné nemoci či smrti a mají za to, že mohou sami aktivovat pojistnou událost, by se měli pečlivě podívat do své smlouvy. Mohou totiž zjistit, že v ní figurují jen... Celý článek Pojištění hypotéky lidem nemusí pomoci, upozornil Nejvyšší soud»