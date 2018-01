Čchang-ung to prohlásil na letišti v Pekingu. Podle japonské tiskové agentury Kjódó letí do Švýcarska, kde bude o tomto tématu jednat.

Severní Korea už souhlasila s tím, že se zúčastní 9. ledna schůzky, která by se měla zaměřit na to, jak najít cestu pro své sportovce, aby se mohli účastnit her. Zatím není jasné, kdo se schůzky v Pchanmundžomu zúčastní. [celá zpráva]

Je to další krok naznačující uvolňování napětí na Korejském poloostrově. Mezi Jižní a Severní Koreou byla obnovena horká linka. [celá zpráva]