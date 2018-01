Detektiv Charl Kinnear v úterý o nahrávce vypovídal před soudem v Kapském Městě v rámci procesu s Modackem a dalšími čtyřmi lidmi, který s Krejčířem bezprostředně nesouvisí. Na záznamu údajně Krejčíř instruuje Modacka ohledně "vyzvednutí dluhu" od manželky zesnulého majitele sítě striptýzových klubů v Johannesburgu Lollyho Jacksona.

Mělo jít o částku 12 miliónů jihoafrických randů (přes 20 miliónů korun), kterou by si pak oba muži rozdělili rovným dílem.

Vražda v roce 2010



Jackson byl v květnu 2010 zabit a z jeho vraždy byl obžalován Kypřan Jorgos Luka. Ten však u soudu v roce 2015 tvrdil, že provozovatele nočních klubů zastřelil Krejčíř. Prý kvůli podvodu, který Čecha stál 740 tisíc randů (tehdy skoro dva milióny korun). Krejčíř podíl na Jacksonově smrti popírá. Odsouzen za ni nikdo nebyl, Luka v roce 2015 podlehl rakovině plic.

Krejčíř byl v Jihoafrické republice odsouzen ke 35 letům ve vězení za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos, a nachází se zřejmě v nejlépe střežené věznici v zemi u města Kokstad. Mimo jiné čelí obviněním z pokusu o útěk z vězení a spiknutí, jehož cílem bylo podle obžaloby zavraždit policejního plukovníka Nkosanu Ximbu a právního konzultanta Paula O’Sullivana.

Útěk z roku 2005

Z Česka Krejčíř uprchl v roce 2005, když se mu podařilo uniknout policii během domovní prohlídky jeho vily ve středočeských Černošicích. V ČR byl v nepřítomnosti pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5, za což dostal souhrnný trest 10,5 roku vězení.

V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal nepravomocně za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Tento měsíc má v JAR pokračovat řízení o Krejčířově extradici do vlasti poté, co na konci loňského roku toto jednání zbrzdila výměna Krejčířových právních zástupců. Krejčíř údajně v prosinci u soudu řekl, že podle výsledku extradičního řízení by mohl být ochoten spolupracovat s jihoafrickou prokuraturou ve dvou procesech vedených v JAR proti jeho osobě.