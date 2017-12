Nehoda se stala v půl páté odpoledne místního času na rušné ulici Flinders Street ve středu města poblíž zastávky, kde lidé přecházejí cestu.

Jeden ze svědků vylíčil rozhlasové stanici 3AW, že „lidé létali všude okolo“. Jiný uvedl, že auto jelo rychle, možná 80 kilometrů v hodině.

Řidič bílého suzuki SUV byl zatčen a odveden k výslechu. Policie sdělila, že zatkla ještě druhého muže. Svědectví z místa hovoří o tom, že v autě seděli dva muži.

Podle vyšetřovatelů šlo o úmyslný čin, obvinění ale zatím nevznesli.

Motiv pachatele či pachatelů ještě nebyl s jistotou potvrzen. Na to, že by šlo o teroristický útok, však zatím dosavadní důkazy neukázaly, oznámila policie. Ta také podle serveru BBC potvrdila, že řidič je Australan afghánského původu.

Policejní vyšetřovatel Shane Patton řekl, že příčinou jsou spíše drogy a duševní potíže. Vyloučil, že by mělo jít o teroristický útok tvz. osamělého vlka.

Na videu zveřejněném serverem Daily Mail je vidět vousatý muž v bílém triku, jak leží nehybně na okraji silnice a lidé u něj ho probírají fackami. Podle listu ho s jeho společníkem lidé vytáhli z auta, jemuž se aktivovaly airbagy.

Záchranáři na místě ošetřují raněné.

Mezi zraněnými je i jedno dítě.

Policie uzavřela okolí včetně přilehlých obchodů.

