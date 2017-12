Nehoda se stala o půl páté odpoledne místního času na rušné ulici ve středu města v místě, kde lidé přecházejí, oznámila policie.

Jeden ze svědků vylíčil rozhlasové stanici 3AW, že „lidé létali všude okolo“. Jiný uvedl, že auto jelo rychle.

Záchranáři na místě nehody v centru australského Melbourne, kde najelo auto do lidí.

FOTO: Malcolm Sheridan, Reuters

Řidič bílého SUV byl zatčen a odveden k výslechu. Policie sdělila, že zatkla ještě druhého muže, ale spojitost neobjasnila.

Zatím není jasné, zda jde o nehodu, anebo o úmyslný čin.

An SUV has run through a pedestrian crossing in Melbourne, Australia. Multiple injuries reported. pic.twitter.com/y84hdQg4WP