„Prostě se sejděme,“ řekl Tillerson v úterý v projevu na Atlantické radě. Uvedl, že Spojené státy byly „připraveny k jednání kdykoli, kdy jsou oni (Severokorejci) připraveni jednat“. Dodal však, že by mělo nastat „období klidu“ bez jaderných a raketových testů.

Vysoký činitel OSN Jeffrey Feldman, který navštívil KLDR minulý týden, řekl, že severokorejští představitelé nenabídli žádný druh rozhovorů, ale je přesvědčen, že „dveře jsou pootevřené”.

Zatím není jasné, zda jde o postoj současné americké administrativy, nebo se jedná o soukromý Tillersonův názor. Bílý dům vydal po projevu ambivalentní prohlášení: „Pohled prezidenta na Severní Koreu se nezměnil. Severní Korea jedná velmi nebezpečně. Akce Severní Koreje nejsou dobré pro nikoho a zejména ne pro Severní Koreu.“

Americký prezident Donald Trump dříve řekl, že Tillerson mrhá časem, když se pokouší o dialog se Severní Koreou. Není jasné, zda projev schválil.

Mezi oběma muži panují rozpory a opakovaně se objevují spekulace, že bude Tillerson vystřídán. [celá zpráva]

Japonsko chce sankcemi dosáhnout toho, aby se KLDR vzdala jaderného arzenálu, řekl ve středu k Tillersonovu projevu šéf kabinetu Jošihide Suga. Podle něj je to na sto procent postoj Tokia i Washingtonu.

Kim vyzývá k posílení jaderných sil

Těsně před Tillersonovým projevem vyzval severokorejský vůdce Kim Čong-un k vývoji dalších jaderných zbraní. Řekl to, když osobně vyznamenával experty, kteří přispěli k vývoji nejpokročilejší severokorejské balistické rakety, jež je schopna zasáhnout celé území USA. Podle severokorejské tiskové agentury KCNA prohlásil, že by se mělo pokračovat ve výrobě „nejnovějších zbraní, aby se posílily jaderné síly co do kvality i kvantity“.