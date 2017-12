Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Právo řekl, že každá demokratická strana, která by šla do vlády s Andrejem Babišem, by mu dělala jen křoví pro nepřiznanou spolupráci s SPD a komunisty. Celý článek Kalousek: Babiš s SPD a KSČM vesele hlasuje, ale stydí se za ně»