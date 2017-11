„Testovací odpal jasně potvrdil bezpečnost návratu bojové hlavice do atmosféry,“ napsala severokorejská agentura KCNA.

Při červencové zkoušce staršího typu rakety Hwasong 14 se testovací hlavice nedokázala vrátit. Nyní ale KLDR uvedla, že má nový tepelný štít, který umožňuje hlavici přečkat teploty a tlaky při návratu do atmosféry. Tvrdí navíc, že pracuje na naváděcím systému, který jí umožní přesně zasáhnout velká města.

Stranický list Rodong Sinmun uvedl, že raketa může nést „supertěžkou, velkou bojovou hlavici“.

Spojené státy v reakci na další test severokorejské rakety vyzvaly všechny země světa, aby se Severní Koreou přerušily veškeré styky, a konstatovaly, že se svět zase o něco přiblížil k válečnému konfliktu.

Plnohodnotná jaderná velmoc



KLDR také tvrdí, že Hwasong 15 je „nejsilnější mezikontinentální balistickou raketou, která splnila cíl završení vývoje raketového zbrojního systému". S takto silným prohlášením Pchjongjang ještě nikdy nepřišel.

Raketa má podle režimu Kim Čong-una řadu vylepšení, která se týkají „zejména přesnosti zásahu cílů pomocí následného řízení a korekce rychlosti ve střední fázi letu“. Při testu byla podle KCNA „potvrzena přesnost funkce motoru o vysokém tlaku s vektorovým řízením tahu, stejně jako přesnost systému navádění a stabilizace”.

Odpálení rakety Hwasong-15

FOTO: ČTK/AP

KCNA dále napsala, že bylo „nově vyvinuto devítiosé samohybné odpalovací zařízení a že Hwasong 15 může být vyráběn v takovém počtu, v jakém země chce“.

Raketa Hwasong 15 podle Pchjongjangu vystoupala do výše 4475 km, což se téměř shoduje s odhadem jihokorejské armády, která ji sledovala. Protože byla vypuštěna takřka kolmo, během 53 minut uletěla jen 950 km. Pokud by ale byla vypálena pod 45stupňnovým úhlem, je zřejmě schopná doletět vzhledem k rotaci Země až do vzdálenosti 13 tisíc kilometrů, takže by teoreticky byla schopna zasáhnout i Washington a další města na východním pobřeží USA. Otázka ale je, kam až by doletěla s těžší bojovou hlavicí.

Pokrok je zřejmý



Raketový expert Vipin Narang z Massachusettského technologického institutu řekl serveru The National Interest, že bez záběrů lze čerpat jen z prohlášení KCNA. Podle něj zmínka o vyšším tahu prvního nebo druhého stupně naznačuje, že jde o vylepšený Hwasong 14.

„Demonstrovaný dosah by neměl nechávat žádné pochybnosti o tom, že Severní Korea může ohrozit celé kontinentální území Spojených států. I když jde o dolet s lehčí, slepou hlavicí a s jadernou hlavicí nemusí mít takový dolet, nedává to klid těm, kdo chtějí věřit, že Severní Korea nemůže zasáhnout New York nebo Washington.

Americký expert David Wright z Unie znepokojených vědců dospěl k závěru, že první stupeň rakety Hwasong-15 je stejný, jaký měla raketa Hwasong-14, ale druhý pohání u novější verze místo dvou čtyři motory odvozené z ruských R-27.

Podle něj červencový test Hwasongu-14 ukázal, že druhý stupeň neměl dostatečný výkon pohonného systému, tah byl malý a palivo hořelo dlouho, skoro tři minuty. Přidání dalších dvou motorů, pro což svědčí poloviční doba hoření, se proto podle něj jeví jako logický krok, citovala jej stránka 38North. I tak je ovšem druhý stupeň méně výkonný než druhé stupně mezikontinentálních balistických raket jiných zemí.

Wright rovněž uvedl, že testovací hlavice vážila 150 kilogramů. Pochybuje, že KLDR zvládá vyrobit jadernou nálož o hmotnosti menší než metrák i tom, že by návratový modul měl jen 50 kilogramů. Pokud by celá hlavice vážila půl tuny a nálož 350 kilo, což by podle něj mohly být reálné parametry bojové střely, pak by raketa zasáhla nanejvýš města na západním pobřeží USA a ne New York nebo Washington.

Američanům přesto nezbývá než doufat, že jejich antirakety jsou účinné a že KLDR, jak se zdá, skutečně míní své jaderné a raketové síly používat pouze k odstrašování, dodal server The National Interest.