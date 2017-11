Air China ruší lety do Pchjongjangu, nikdo tam prý nechce

Čínský letecký přepravce Air China ruší veškeré spoje mezi Pekingem a severokorejskou metropolí Pchjongjangem. Jako důvod uvádí chabý zájem o cesty do KLDR. To by mohlo souviset se stále tvrdšími sankcemi Spojených států, jež Severní Koreu vrátily na seznam států podporujících terorismus.