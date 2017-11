V Zimbabwe začali odvolávat prezidenta Mugabeho

V Zimbabwe začal v úterý odpoledne proces impeachmentu, který by měl vést k odvolání prezidenta Roberta Mugabeho. Třiadevadesátiletý politik se mohl procesu vyhnout, kdyby sám rezignoval, to však neudělal. Rezignaci neoznámil ani v nedělním projevu poté, co byl zbaven vedení strany ZANU-PF, ani v pondělí, byť se objevila spekulace, že odstoupí výměnou za imunitu.