Třiadevadesátiletý Robert Mugabe a jeho o čtyřicet let mladší žena Grace, která po něm chtěla převzít moc, nebyli viděni už několik dní.

S Mugabem ve středu po telefonu hovořil jihoafrický prezident Jacob Zuma. „Naznačil, že je uzavřen ve svém domě, ale řekl, že jev pořádku,” informoval o telefonátu Zumův mluvčí Bongani Ngqulunga.

„Jejich bezpečnost je zaručena,” řekl v projevu k národu generálmajor Sibusiso Moyo, který v noci vystoupil v televizi.

U soukromé rezidence hlavy státu byla kolem 02:00 místního času (3:00 SEČ) slyšet střelba, informovala agentura AFP. Hlavním městem Harare po půlnoci otřásly nejméně tři exploze. Ráno vojáci s obrněnými vozy zablokovali přístup do klíčových státních institucí v centru hlavního města.

Vojáci se už v noci prostřednictvím státní televize ZBC, kterou předtím obsadili, obrátili k národu.

Obrněný transportér na cestě k sídlu zimbabwského prezidenta

FOTO: Tsvangirayi Mukwazhi, ČTK/AP

„Rádi bychom ujistili, že to není vojenské převzetí moci.” Zaměřujeme se pouze na zločince z jeho (prezidentova) okolí, kteří se dopouští trestných činů, jež zemi přivozují utrpení v sociální a hospodářské oblasti. Chceme je postavit před spravedlnost,” uvedl generál Moyo. „Jakmile splníme svou misi, očekáváme, že situace se vrátí k normálu,” dodal.

Zimbabwští vojáci kontrolují cestu do Harare

FOTO: Philimon Bulawayo, Reuters

Podle korespondenta CNN volí armáda velmi pečlivě slova, ale fakticky má situaci pod kontrolou. Některé agentury, například Reuters, události hodnotí jako „uchvácení moci”. Vůdce poziční Lidové demokratické strany Tendai Biti řekl jasně: „Když se to čepýří jako kachna, kolébá se to jako kachna, tak je to kachna. Toto je puč.”

Šéf zimbabwských válečných veteránů postup vojska pochválil, označil ho za „nekrvavou nápravu poměrů”, armáda podle něj obnoví demokracii, napsala agentura AP.

Z vyjádření není jasné, zda armáda chce Mugabeho sesadit, nebo jen zabránit tomu, aby post viceprezidenta zaujala jeho žena Grace, která by se po smrti Mugabeho mohla stát hlavou státu.

Opozice tvrdí, že jeho odchod je nevyhnutelný. Mluvčí opoziční skupiny Tajamuka Promise Mkwananzi, jasně řekl: „Je to jen otázka času.” Mkwananzi dodal, že by armáda mohla do čela země dosadit nějakého sobě blízkého politika, nebo dokonce nechat Mugabeho ve funkci jako „loutkového prezidenta”.

Vzpoura proti Mugabemu



Šéf ozbrojených sil Constantino Chiwenga v pondělí varoval, že je připraven zasáhnout, aby ukončil čistku ve vládní straně ZANU-PF namířenou proti příznivcům sesazeného viceprezidenta Emmersona Mnangagwy (71), zvaného Ngwene nebo krokodýl, protože vedl během války za nezávislost Krokodýlí gang. Je považován na blízkého armádě a pochází ze stejné oblasti jako Chiwenga.

Chiwenga se tak postavil proti prezidentu Robertovi Mugabemu, který vládnoucí stranu Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF) od 80. let vede. Vládnoucí strana Chiwengu poté, co pohrozil zásahem armády, obvinila ze „zrádného chování, které má vyvolat povstání”.

Odvolaný zimbabwský viceprezident Emmerson Mnangagwa

FOTO: Tsvangirayi Mukwazhi, ČTK/AP

Třiadevadesátiletý autoritativní prezident 6. listopadu odvolal z funkce viceprezidenta svého dlouholetého spolupracovníka, o němž se hovořilo jako o možném Mugabeho nástupci. Ministr informací tehdy uvedl, že Mnangagwa jevil „známky neloajálnosti”. Zimbabwská média tvrdila, že se tak uvolnila cesta k nástupnictví pro dvaapadesátiletou první dámu Grace Mugabeovou. Ta Mnangagwu obvinila z osnování převratu.

Mugabe vládne Zimbabwe od porážky rhodeského rasistického režimu a vyhlášení nezávislosti v roce 1980, nejprve jako premiér a od roku 1987 jako prezident. Za jeho vlády bohatá země zchudla, bílí farmáři byli vyhnáni, jejich půdu zabavili revolucionáři a Zimbabwe postihla hyperinflace. Loni země čelila největším protestům od dob vyhlášení nezávislosti.

Prezident Zimbabwe Robert Mugabe

FOTO: Philimon Bulawayo, Reuters

České ministerstvo zahraničních věcí zatím nevydalo aktuální varování před cestami do Zimbabwe, ale už od konce loňského roku upozorňovalo na přetrvávající rostoucí napětí v zemi a doporučovalo bedlivě sledovat dění v médiích a vyhýbat se místům, kde se konají demonstrace, nebo kde zasahuje policie.