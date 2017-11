Trump na tiskové konferenci řekl, že by severokorejské rakety mohl japonský premiér Šinzó Abe „sestřelovat z oblohy“.

Zdůraznil, že Abe si „pořídil ohromné množství vojenského vybavení“ z USA, a dodal, že to byl právě on, Trump, kdo umožnil Japonsku a Jižní Koreji koupit si velké množství moderních zbraní.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. září 2017

Japonský premiér zmínil, že protiraketová obrana jeho země je postavena na základě spolupráce mezi Japonskem a USA. K tématu možného sestřelování raket řekl: „V případě nutnosti to samozřejmě můžeme udělat.“

Téma je v Japonsku velmi žhavé. V srpnu severokorejská balistická raketa přeletěla přes část japonského ostrova Hokkaidó, což mezi lidmi vyvolalo paniku. [celá zpráva] KLDR také pohrozila jaderným útokem na Japonsko, chtěla by prý potopit Japonské ostrovy. [celá zpráva]

Podle Trumpa se oba státníci shodli na tom, že jsou zavázáni „čelit severokorejskému nebezpečí“. Americký prezident prohlásil, že „éra strategické trpělivosti” se Severní Koreou je pryč.

Abe pak podpořil Trumpovo stanovisko, že při postupu vůči KLDR jsou „na stole všechny možnosti”.

Americký prezident Donald Trump s japonským premiérem Šinzem Abem

FOTO: Kiyoshi Ota, ČTK/AP

„Někteří říkají, že moje rétorika je tvrdá, ale podívejte se, co se stalo se slabou rétorikou v uplynulých 25 letech," uvedl podle agentury AP šéf Bílého domu.

Setkání s rodinami unesených



Trump se v Japonsku také setkal s rodinami tamních obyvatel, jejichž příbuzné unesli severokorejští agenti.

Už při projevu v OSN americký prezident zmínil osud Megumi Jokotové, která byla jako 13náctiletá před 40 lety unesena, když šla ze školy domů.

O několik desetiletí později se ukázalo, že ji unesli severokorejští agenti, aby jim pomáhala při výcviku špiónů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Trump se sešel s rodinami Japonců unesených do KLDR.

Japonský premiér Šinzó Abe označil řešení únosů japonských občanů do KLDR za klíčový bod své politické kariéry a prohlásil, že nebude mít klid, dokud se všech 13 Japonců, k jejichž únosu se Pchjongjang přiznal, nevrátí domů. Megumi Jokotová se stala tváří jeho kampaně.

Donald Trump při setkání s příbuznými Japonců unesených do KLDR

FOTO: Kimimasa Mayama, ČTK/AP

Od roku 2002, kdy se do Japonska vrátilo pět ze 13 unesených, ale nebylo dosaženo žádného pokroku. Pchjongjang tvrdí, že zbývajících osm japonských občanů, včetně Megumi, je již po smrti. V roce 2014 uvedl, že se Megumi předávkovala sedativy. [celá zpráva]

Toru Hasuike, jehož bratr Kaoru Hasuike patří mezi unesené japonské občany, kteří se vrátili do vlasti, říká, že Trumpovo setkání s rodinami je pouhým gestem.

„Je to divadlo, využívají je k politickým účelům. Žádat v tomto případě o pomoc je zvláštní. Týká se to naší země a japonská vláda by měla na sebe vzít zodpovědnost a pomoci jim sama,“ řekl.