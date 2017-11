Tunel se měl zhroutit 10. října, měsíc po posledním severokorejském jaderném testu. Zprávu o smrti 200 dělníků v jednom z tunelů na střelnici přinesla japonská televize Asahi i další média [celá zpráva].

Severní Korea to označila za „falešnou zprávu“, která má očernit KLDR a znevážit její úspěchy. Odmítla také to, že by bylo místo po testu nepoužitelné. Ověřit to však spolehlivě nelze.

Nový tunel pro testy



Po zářijovém jaderném testu zahraniční odborníci upozorňovali, že se hora Mantap, pod níž se nálože odpalují, postupně propadá. Satelitní záběry zachytily sesuvy a propady půdy. Podle nynějších zpráv od jihokorejské tajné služby NIS otřesy poškodily druhý tunel pod horou Mantap.

Jaderný program Pchjongjangu to však zřejmě neohrožuje. Jihokorejci potvrdili, že Severní Korea buduje další tunel a je připravená podniknout další test.

„Portál třetího tunelu vypadá jako plně připravený pro jaderný výbuch, zatímco čtvrtý možná potřebuje ještě nějaký čas, aby dosáhl takovéto připravenosti,“ uvedla tajná služba NIS.

Dodala, že Severní Korea možná chce do konce roku zpracovat palivové tyče z reaktoru v Jongbjonu v rámci snahy vylepšit technologii pro zmenšení velikosti jaderných hlavic.

Kim Čong-un se dalekohledem dívá na raketu Hwasong-12 (archivní foto).

FOTO: Reuters

Dění v KLDR pozorně sledují také Číňané. Čínští experti, kteří jako první upozornili na možnost zhroucení hory Mantap [celá zpráva], už dříve upozorňovali, že hrozí únik radioaktivity ze střelnice.

Nyní podle listu South China Morning Post varovali, že hrozba trvá, a vyzvali Pchjongjang, aby střelnici, která se nachází jen 80 kilometrů od hranic s Čínou, přemístil jinam.

KLDR asi s testem počká



V pátek zahajuje svou cestu po Asii americký prezident Donald Trump, který si s představiteli KLDR v poslední době vyměnil řadu ostrých slov a pohrůžek.

I když podle jihokorejské rozvědky byla aktuálně zaznamenána zvýšená aktivita a pohyb vozidel ve výzkumných zařízeních v metropoli Pchjongjangu, kde KLDR prováděla své poslední raketové zkoušky, jihokorejský profesor severokorejských studií na univerzitě Dongkuk Ko Ju-hwana míní, že KLDR test v době Trumpovy cesty po dálněvýchodních zemích nepodnikne.

„Sever si dvakrát rozmyslí, než provede nějakou provokaci v době asijské cesty prezidenta Trumpa. Režim zváží aktuální situaci,“ řekl.

Vyloučil nejen atmosférický test vodíkové bomby, jímž KLDR hrozila, ale i test balistické rakety vypálené z ponorky. [celá zpráva]

Vše by se tak mohlo odehrávat nejspíš jen v rovině opakování urážek. Severokorejský režim ve středu Trumpa označil za „nevyléčitelně duševně vyšinutého“, který „rozhodně potřebuje léky pro léčení psychické poruchy“.

Námluvy KLDR s Čínou



Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu odpověděl na gratulaci, kterou mu severokorejský vůdce Kim Čong-un poslal ke druhému zvolení co čela Komunistické strany Číny. Uvedla to televize CNN s odvoláním na KCNA.

Si zdůraznil, že by si přál, „aby vztahy obou zemí byly v souladu a stabilně se rozvíjely“. Kima označil za „soudružského vůdce“.

Prezident Si na sjezdu čínských komunistů

FOTO: Thomas Peter, Reuters

V poslední době jsou přitom vztahy obou zemí docela napjaté. Čína podpořila sankce na KLDR a dává najevo, že se jí nelíbí rozvíjení severokorejského jaderného programu. Pod tlakem USA taky omezila obchod se Severní Koreou, což má na režim Kim Čong-una nepříjemný dopad. [celá zpráva]

Severokorejská státní média o čínském prezidentovi naposled informovala koncem jara.