Joyce je jedním ze sedmi politiků, jejichž oprávněnost na členství v parlamentu byla zpochybněna poté co vyšlo najevo, že mají dvojí občanství. Soud dodal, že kromě Joyceho byli neplatně zvoleni také další čtyři politici. Ti však sedí v Senátu, kde budou vyměněni za členy své strany bez voleb, což poměr sil neovlivní. V případě Joyceho se budou muset uskutečnit doplňovací volby.

Všichni politici prohlásili, že v době, kdy byli zvoleni, nevěděli, že mají občanství i jiné země.

Joyce stojí v čele koaliční Národní strany, se stal členem Senátu v roce 2005. Po osmiletém působení v této komoře parlamentu byl v roce 2013 zvolen členem Poslanecké sněmovny.

Otec vicepremiéra se narodil na Novém Zélandu, ale v roce 1947 přesídlil do Austrálie. Joyce se narodil v Novém Jižním Walesu v roce 1967. Ujistil, že on ani jeho rodiče nikdy nežádali o to, aby byl zaregistrován jako občan Nového Zélandu. V srpnu však novozélandské úřady potvrdily, že podle tamního zákona získává dítě narozené občanovi Nového Zélandu automaticky také toto občanství.