Mluvčí pákistánské armády uvedl, že rodina byla zajata v roce 2012 afghánskými teroristy. V tu dobu byla Colemanová v sedmém měsíci.

Rodina byla na cestě po Střední Asii, odkud zamířila do Afghánistánu. S příbuznými se naposled spojili 8. října 2012 z internetové kavárny, která se nacházela v nebezpečné části země.

Únosci v prosinci 2016 zveřejnili video s rukojmími, kteří žádali vládu o zásah. [celá zpráva]

BREAKING NEWS: American and her family released by Taliban. pic.twitter.com/2gPHzrDwLa