Kim chce zrekonstruovat město, kde žije 360 000 obyvatel, a změnit ho v centrum turistického ruchu, i když jsou v okolí čtyři raketové střelnice, kromě mezinárodního letiště ještě nejpoužívanější Severní Wonsan, Kitterjong a Masikchrjong.

„Může to znít divně vypalovat rakety z místa, které chce ekonomicky rozvinout, ale takto řídí Kim Čong-un svou zemi,“ řekl expert na Severní Koreu Lim Ul-čchul z jihokorejské univerzity Kjungman. Pro Severní Koreu je právě typické, že zdůrazňuje význam jaderných a raketových zbraní pro své přežití. Odpovídá to i současné doktríně songun, kdy na prvním místě stojí armáda jako předvoj společnosti. [celá zpráva]

U Wonsanu byla také testována první severokorejská raketa vypalovaná z ponorky.

Sochy bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila

FOTO: Handout, Reuters

Plán rozvoje Wonsanu se poprvé objevil v roce 2014, podrobnější informace se objevily v následujících dvou letech ve více než 30 brožurách. Zmiňují, že je tam deset písečných pláží, 40 historických památek i 3,3 miliónu tun léčivého bahna.

Nově by se měl v oblasti vybudovat nejen obchodní dům za 7,3 miliónu dolarů a golfové hřiště za 123 miliónů dolarů včetně nájemného za půdu, ale také obnova centra města za 198 miliónů. Kim už poslal 16 svých představitelů do Španělska, aby se podívali do tamních středisek, jako jsou Marina d´Or a Terra Mitica, aby se inspirovali. Na místě si také natáčeli videa.

Severokorejská rodina na pláži ve Wonsanu

FOTO: KCNA, Reuters

Důvod vybudovat turistické středisko je dán tím, že turistiky se netýkají sankce uvalené na KLDR, byť USA zakázaly svým občanům do země jezdit. KLDR ale zatím nemá žádného obchodního partnera pro vybudování resortu, i když zahraničním investorům nabízí, že v případě obchodního domu budou moci držet 61,3 procenta akcií a očekávat roční čistý zisk ve výši 1,3 miliónu dolarů. Ti, kdo investují do místního pivovaru, ale budou muset také čelit vysokému zdanění, které sebere polovinu zisku.

Režim ale může chtít využít i samotných Severokorejců, aby tam investovali peníze, které získali svou obchodní činností. Jejich prostředky se využívají i při obnově Pchjongjangu.

Místa odpalování raket u Wonsanu

FOTO: Mapy.cz

Severní Korea chce, aby ji každoročně navštívil milión turistů a jejich počet v blízké budoucnosti stoupl na pět až deset miliónů, stojí v propagačních brožurách.

Oficiální počet turistů není znám, ale v roce 2012 přijelo do země 237 000 Číňanů. Do Jižní Koreje jich ale dorazilo osm miliónů.

Jihokorejský námořní institut odhaduje, že turistika přispívá do HDP Severní Koreje 44 milióny dolarů ročně, což je osm promile. Osmdesát procent turistů přijíždí z ČLR.

Důvod, proč byl vybrán Wonsan, nesouvisí jen s plážemi a příznivějším klimatem, než má zbytek KLDR. Spekuluje se, že se ve městě současný vůdce narodil, i když to nikdy nebylo potvrzeno. V nedalekém paláci ovšem vyrůstal.