„Trump je jejich největší obavou. Nejsou s to ho pochopit,“ cituje americký list nejmenovaný zdroj, který byl svědkem severokorejské snahy získat pro spolupráci americké experty.

Jedním z oslovených je bývalý analytik CIA Bruce Klinger, jenž nyní působí jako přední expert na KLDR při Heritage Foundation, což je konzervativní think-tank s úzkými vazbami na Trumpovu administrativu. Klinger byl podle Washington Postu pozván do do severokorejské metropole Pchjongjangu, ale odmítl.

„Pokud chce režim předat jasnou zprávu, jsou taková setkání sice užitečná, ale měli by kontaktovat vládu přímo,“ vysvětlil.

Dalším osloveným byl Douglas H. Paal, jenž působil jako odborník bezpečnostní rady státu v administrativách prezidentů Ronalda Reagana a George Bushe staršího. Nyní je Paal viceprezidentem pro studia v Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír. Také Paal konzultace odmítl.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un. Dva muži, kteří si vyhrožují jadernou válkou.

FOTO: Kevin Lamarque/KCNA, Reuters

Severokorejce velmi zajímá mimo jiné to, jak si mají vyložit fakt, že jsou Trumpova vyjádření často v rozporu s tím, co říká americký ministr obrany Jim Mattis nebo ministr zahraničí Rex Tillerson.

Mattis Trumpa mírnil například na konci srpna, kdy šéf Bílého domu v reakci na další zkoušku severokorejské rakety reagoval prohlášením, že řeči nikam nevedou. [celá zpráva] „USA hovoří se Severní Koreou a platí jim výpalné už 25 let. Hovory nejsou odpověď!” napsal Trump ve 30. srpna na Twitteru.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!