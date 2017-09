„Ve spolupráci s Libyjskou vládou národního usmíření provedly v pátek americké síly šest přesných vzdušných útoků na pouštní tábor IS. Tábor byl používán IS k přesunu bojovníků do a ze země, ke skladování zbraní a vybavení a k plánovaní a provádění útoku,“ uvedlo velitelství v prohlášení. Podle něj byli operativci IS v Libyi „spojeni s více útoky po Evropě“.

Americké ozbrojené síly sdělily CNN, že útok provedl bezpilotní letoun. Prezident Trump povolil operaci minulý týden.

Naposledy USA útočily v Libyi ještě za Obamy



Působení IS v Libyi bylo silně omezeno poté, co byl po 500 náletech provedených během devíti měsíců vytlačen loni v prosinci libyjskou provládní milicí ze Syrty. Postupně se ale bojovníci IS začali formovat v odlehlých pouštních oblastech a začali opět využívat chaosu v rozdělené zemi.

Poslední útok na Libyi provedla americká letadla ještě za vlády Baracka Obamy 19. ledna 2017. Tehdy bylo při útoku bezpilotních letadel a bombardéru B-2 zabito 80 bojovníků IS ve dvou táborech vzdálených asi 45 km od Syrty. I tehdy mezi nimi byli lidé, kteří plánovali útoky v Evropě.

Trump přitom ještě v dubnu útok v Libyi neplánoval: „Nevidím roli v Libyi. Myslím, že USA mají teď dost rolí. Vidím roli v tom vyhnout se IS.“

Nyní ale africké velitelství uvedlo: „Spojené státy budou stopovat a pronásledovat tyto teroristy, snižovat jejich schopnosti a narušovat jejich plány a operace adekvátními legálními opatřeními včetně přesných úderů.“