Zprávu si přečetla i 33letá Ai Onoderová ze Sappora a hned telefonovala manželovi na služební cestě. „Bála jsem se, že už ho nikdy nespatřím,“ vylíčila agentuře Reuters svůj strach z nejhoršího.

Severní Korea v 5.58 místního času uskutečnila svůj první test balistické rakety vyvinuté pro vojenské účely, která přeletěla Japonsko. Milióny lidí vzbudilo to, před čím byly několik měsíců varovány, ale o čem doufaly, že nikdy nepřijde, napsal korespondent britského listu The Guardian.

Onoderová v záchvatu paniky pustila televizi. Na všech kanálech blikala stejná zpráva: „Před okamžikem očividně přeletěla nad touto oblastí raketa. Pokud najdete nějaké podezřelé předměty, prosím, nepřibližujte se k nim a ihned přivolejte policii nebo hasiče.“

I woke up with a Siren and an announcement that North Korea launched a missile that would possibly hit cities within Hokkaido. pic.twitter.com/RGiflzTqJT