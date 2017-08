„Přeživší řekli našim kolegům na pláži, že je pašeráci vystrkali do moře v okamžiku, kdy u pobřeží zahlédli nějaké úřední představitele,“ uvedl šéf jemenské mise IOM Laurent de Boeck na stránkách organizace.

Svědci podle de Boecka vypověděli také to, že se už pašeráci vrátili do Jemenu a pravděpodobně naloží další migranty, které by mohl postihnout stejný osud.

Do Jemenu přišlo už 55 tisíc lidí



Informace o vyhnání migrantů ze člunů před dosažením slíbeného cíle přichází den poté, co vyšlo najevo, že pašeráci stejným způsobem naložili se 120 migranty ze Somálska a Etiopie, kteří se chtěli dostat do zemí v oblasti Perského zálivu.

Od letošního ledna se podle odhadů IOM vydalo ze zemí afrického rohu do Jemenu na 55 tisíc lidí. Většina z nich v naději, že se jim podaří dostat dál do Perského zálivu a možná dokonce do Evropy.