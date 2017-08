„Chtěli bychom jedno vízum pro všechny země ASEAN,“ řekla už na jaře filipínská ministryně pro cestovní ruch Wanda Teová. Dodala, že systém určený pro návštěvníky z celého světa by turistům umožnil zůstat v zemích ASEAN déle.

Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) má deset členů - tvoří ho Thajsko, Kambodža, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Brunej, Laos, Barma a Vietnam.

Před dvěma lety do nich zamířilo 108 miliónů turistů. Ekonomicky sílící blok by jich chtěl přilákat ještě víc, takže zatímco v roce 2014 se příjmy z cestovního ruchu podílely z 12,3 procenta na celkovém HDP bloku, cílem pro rok 2025 je dosáhnout podílu 15 procent. Navrhovatelé jednotného víza věří, že to je cesta.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Strategický plán sdružení ASEAN do roku 2025 poznamenává, že většina zemí požaduje po návštěvnících ze světa víza, čímž se cizincům cesta po více zemích regionu prodražuje a komplikuje. Jednotné vízum by jim umožnilo pohybovat se volně po celé oblasti. To by nejenže mohlo posílit cestovní ruch, ale také zjednodušit obchodování a investování.

Je to komplikované



Podrobnosti k plánu jsou stále v jednání. Jak ale upozornil server CGTN, první jednotná víza by mohly začít vydávat Thajsko a Kambodža, kam rádi jezdí i Češi, přičemž navštěvují obě země během jednoho výjezdu.

Plán na jednotná víza pro celý ASEAN ovšem není bez komplikací. V některých zemích jsou víza běžnější, jiné od nich už upustily. Ani Češi dnes do Thajska krátkodobě vízum nepotřebují, zatímco do Kambodže ano. A je otázka, zda by jednotné vízum bylo levnější, anebo dražší. Plán také vyvolává otazníky ohledně bezpečnostního zajištění, sdílení dat i recipročních dohod o bezvízovém styku se zbytkem světa. Rovněž se dá pochybovat o tom, že turisticky oblíbené destinace přistoupí na pomoc sousedním za cenu rizika poklesu vlastních příjmů z turistů.

„Není to snadné, ale my se nezastavujeme a výbor pro jednotné vízum pokračuje v práci,“ citoval CGTN slova thajskou ministryni pro cestovní ruch Kobkarn Wattanavrangkulovou.