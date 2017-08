Kytovec podle zprávy poslal devítimetrové plavidlo do vzduchu. „Během vteřiny jsme byli všichni na podlaze, loď vylétla do vzduchu a všichni se poroučeli k zemi. Nikdo nevěděl, co se to stalo,“ vylíčil AFP kapitán Oliver Galea. Dodal, že část posádky pak ve vodě zahlédla keporkaka.

Posádka musela volat záchranáře a jejich loď do přístavu doprovodil vrtulník. Čtyři muži skončili v nemocnici, Galeovi museli osmi stehy zašít tržnou ránu na hlavě.

Keporkaci, kteří v dospělém věku dosahují délky 13 až 16 metrů, každoročně migrují z antarktických oblastí do teplejších vod u australského pobřeží, kde se páří a rodí mláďata.