Ve videu se jeden z mužů snaží Victora Mlotshwu zavřít do rakve, zdánlivě s úmyslem jej upálit zaživa. "No pojď, pojď. Chceme to zalít benzínem," říká na nahrávce jeden z mužů v afrikánštině. Také údajně oběti vyhrožují, že s ním do rakve hodí hada. Oosthuizen a Jackson jsou nyní obviněni z únosu, napadení a pokusu o vraždu.

Farmáři však tvrdí, že jsou nevinní, a že Mlotshwu nachytali na svém pozemku při pokusu o vloupání. Prý se jej snažili jen zastrašit a nevěřili, že by jejich čin mohl mít vážné následky. Mlotshwa však říká, že "o tom dni se mu zdají noční můry". "Traumatizovalo mě to," řekl médiím.

"Přes jejich farmu vede pěšinka do obce, kde bydlím. Používá ji tady spousta lidí. Snažil jsem se jim vysvětlit, proč tam jsem, ale oni mě jen dál mlátili. Prosil jsem je o slitování, ale oni neposlouchali," popsal osudný den Victor Mlotshwa.

Ostře sledovaný proces v pondělí do Delmasu přitáhl řadu demonstrantů ze všech částí politického spektra. Stoupenci vládního Afrického národního kongresu i opoziční Demokratické aliance uspořádali protestní akce, na kterých žádali soud, aby udělil obžalovaným mimořádné tresty. Pobouření v případu již dříve vyvolalo rozhodnutí soudu stanovit kauci na 1000 jihoafrických randů, což je v přepočtu asi 1700 korun.