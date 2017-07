„Severní Korea je mimořádně nebezpečná a s plynoucím časem je stále nebezpečnější,” varoval generál v Národním tiskovém klubu. Podle amerických médií, která se odvolala na vojenskou tajnou službu DIA, by mohla mít KLDR mezikontinentální balistickou raketu schopnou nosit jaderné hlavice už v příštím roce, což je dříve, než se čekalo.

Možnost nevojenského řešení situace podle něj existuje, „času ubývá”.

Ve středu Pentagon upozornil, že Severní Korea se připravuje na testování další rakety. Pchjongjang podle zdroje z Pentagonu s velkou pravděpodobností odpálí raketu středního doletu nebo další mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-14, kterou KLDR testovala už na začátku měsíce. [celá zpráva]

Kritika Číny za nečinnost



Ministři obrany Velké Británie a Austrálie Michael Fallon a Julie Bishopová se podle časopisu Newsweek ve čtvrtek sešli kvůli rychlému rozvoji severokorejského zbrojního programu, zejména kvůli hrozbám balistických raket a jaderných náloží Pchjongjnagu.

Fallon kritizoval Čínu, že nezasáhla proti svému sousedovi a nezabránila mu v rozvoji raketového a jaderného programu. Čínské ministerstvo zahraničí ale odmítlo, že by Čína byla odpovědná.

„Problém jaderných zbraní na Korejském poloostrově nezpůsobila Čína. Dnes jeho obyvatelstvo není v čínských rukou,“ řekl mluvčí čínského ministerstva Lu Kang a dodal, že Čína se snaží otázku řešit pomocí dialogu.

Čína opakovaně nabízí, že by KLDR pozastavila další raketové a jaderné zkoušky výměnou za to, že se USA přestanou účastnit jihokorejských vojenských cvičení. USA to okamžitě odmítly, KLDR s plánem souhlasila. [celá zpráva]

Obavy Austrálie jsou pochopitelné. Pokud by raketa Hwasong-14 měla odhadovaný dolet 6700 km, což ale není jasné, může zasáhnout Aljašku a americké základny v Pacifiku, nedoletí ale do 48 států Unie na americkém kontinentu. Může však zasáhnout sever Austrálie.