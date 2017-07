Pod mezinárodním tlakem Čína umožnila onkologům Josephovi Hermanovi z univerzitního centra v Texasu a Markusovi Büchlerovi z univerzitní kliniky v Heidelbergu, aby Lioua během víkendu vyšetřili v nemocnici v Šen-jang na severovýchodě Číny, kde se disident léčí.

Návštěvu zachytily kamery a video zveřejnilo v neděli několik čínských médií. Zachycuje dva zahraniční lékaře po levici nemocného, zády ke kameře stojí v černém oděvu jeho žena, zbytek záběru vyplňuje suita čínských doktorů a zdravotních sester. Jeden z cizích lékařů Liuovu ženu anglicky ujišťuje o tom, že čínští lékaři dělají, co mohou.

Video ovšem bylo zveřejněno navzdory přání Německa, aby se takovýto záznam nepořizoval a v žádném případě nezveřejňoval. Ambasáda si na to stěžovala: „S hlubokým znepokojením jsme zaznamenali, že jisté úřady pořídily audio a video záznam návštěvy německého lékaře u pana Liou Siao-poa. Tyto záznamy byly pořízené navzdory přáním německé strany, které před návštěvou komunikovala písemně. Vypadá to, že tyto vybrané záznamy unikly do jistých čínských státních médií.“

Peking pod tlakem

Ve velmi tvrdém textu velvyslanectví naznačilo, že o osudu nositele Nobelovy ceny nerozhodují lékaři: „Zdá se, že proces řídí bezpečnostní orgány a ne zdravotní experti. Toto chování podkopává důvěru v úřady, která mají na starosti Liouův případ, což je životně důležité pro nejlepší výsledek jeho lékařského ošetřování.“

Peking čelí výzvám několika států, aby mu umožnil léčbu disidenta v zahraničí. Odráží je tvrzením, že zdravotní stav 61letého pacienta převoz neumožňuje.

Archivní záběr Liou Siao-poa

FOTO: ČTK/AP

Oba zahraniční lékaři tvrdí, že nemocný disident by transport zvládl, ale převoz se nesmí odkládat. Podle posledních zpráv z nemocnice se Liouův stav zhoršuje, selhávají mu játra i ledviny, informovala agentura AP.

Liou byl odsouzen do vězení v roce 2009 za podvracení, protože žádal větší demokracii a byl jedním ze spoluautorů Charty 08. V té volal po respektování lidských práv a zavedení svobodných voleb.

Minulý měsíc byl podmínečně propuštěn, když se ukázalo, že má rakovinu jater. Nyní podstupuje léčbu. [celá zpráva]