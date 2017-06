„Trumpova vláda jedná podle vzorce, kdy se pokouší vymazat domácí problémy poukazem na úspěchy v zámoří,“ řekl Pak. Připomněl, že takto byl použit už americký raketový útok na Sýrii k potrestání za chemický útok na civilisty, který přišel poté, co Trump neprosadil zrušení Obamovy reformy zdravotní péče.

Pak se však domnívá, že ani v době bobtnajícího o skandálu s odvolaným šéfem FBI Jamesem Comeyem a stále nevyvráceným podezřením z vměšování Ruska do voleb se nedá očekávat útok na KLDR.

„Když podnikne vojenský úder v zahraničí, je (pro něj) stejně důležité získat podporu od mezinárodního společenství jako od amerických občanů. Přesně takovým případem byl útok na Sýrii. Ale Trump by velmi pravděpodobně nepřesvědčil Jižní Koreu a další země na severovýchodě Asie, že má zaútočit na Severní Koreu, zvlášť když by takovýto útok byl politicky motivovaný,“ soudí Pak.

Platba za protiraketový štít?



Varoval, ale před možností, že by Trump mohl zesílit tlak na to, aby Jižní Korea více přispívala na pobyt amerických vojáků na jejím území, jak to dělal v Evropě s členskými zeměmi NATO: „V tomto ohledu by bylo pro Trumpa vhodné z hlediska načasování nastolit otázku nákladů na THAAD poté, co byl zatlačen do kouta bývalým ředitelem FBI Jamesem Comeyem, který proti němu vypovídal.”

Jihokorejští experti proto navrhují jak postupovat, aby tuto otázku nenadnesl. Plán je navrhnout masivní investice, jak to udělal v únoru japonský premiér Šinzó Abe. Jihokorejského prezidenta Muna bude na červencové schůzce ve Washingtonu doprovázet početná kohorta businessmanů z velkých holdingů stejně jako z malých středních firem.

„Trump se zavázal oživit americký průmysl a naplnit jeho cíl během summitu Soulu a Washingtonu bude důležité,“ dodal Pak. „Plán investic by měl být tak podrobný, jak to jen jde, aby měl Trump pocit, že dosáhl cíle. Podle mého názoru bychom měli slíbit investici nejméně sto miliónů dolarů,“ upřesnil.

Protiraketový systém byl narychlo instalován v Jižní Koreji kvůli rostoucímu nebezpečí severokorejských balistických raket. O jeho dislokaci se rozhodlo loni a letos byl přivezen těsně před koncem vlády odvolané prezidentky Pak Kun-hje.

Její nástupce Mun chtěl prošetřit okolnosti rozmístění systému. Jeho další instalace byla pozastavena, dokud se nezjistí dopady na životní prostředí.