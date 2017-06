Letoun Y-8 čínské výroby, který je kopií ruského Antonova-12BP, mířil z města Myeik na jihu země do Rangúnu. Zřítil se do Andamanského moře. „Komunikace byla náhle ztracena okolo 1:35 hodin, když byl stroj zhruba 20 mil (32 km) západně od města Dawei,“ potvrdilo velení armády.

Do oblasti byly vyslány pátrací lodě a letadla. Trosky byly záhy lokalizovány v místě vzdáleném 218 kilometrů od Dawei. O osudu pasažérů toho zatím není moc známo, první neověřené zprávy hovoří o 15 přeživších.

#Myanmar military just posted a picture of plane that crashed pic.twitter.com/D7ID56W0mc