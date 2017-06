O tom, jak stabilizovat bezpečnostní situaci v zemi, od úterý na dvoudenní mírové konferenci jednají zástupci třiadvaceti zemí včetně Pákistánu. Jeho rozvědku ISI přitom Afghánci podezírají, že pomohla teroristické síti Hakkání napojené na Tálibán zosnovat středeční atentát. Pákistánci napojení na teroristy odmítají.

Afghánský prezident přes vážné podezření při zahájení mírové konference Pákistánce i Tálibán pozval k jednacímu stolu.

„Trpíme nevyhlášenou válkou agrese ze strany Pákistánu. Naším problémem, naší překážkou, je to, že nevíme, co Pákistán vlastně chce. Co může přesvědčit Pákistánce, že pro ně bude stabilní Afghánistán a stabilní region přínosem?“ citoval Ghaního afghánský server Tolo News.

Tálibánu pak afghánský prezident vzkázal, že je ochoten jednat o míru a že ho případně nechá, aby si v Kábulu otevřel úřad. Je to ale prý poslední šance, jak odložit zbraně.

Podle agentury AFP islamističtí povstalci reagovali vypálením rakety do míst, o nichž tvrdí, že patří NATO. Raketa dopadla do prostoru indického velvyslanectví, nikdo přitom nebyl zraněn.

Zatímco se v Kábulu jednalo, ve městě Herát na západě země v úterý znovu zabíjeli teroristé. Při výbuchu poblíž tamní Velké mešity na západě země zemřelo nejméně sedm lidí, dalších šestnáct jich utrpělo zranění. S odkazem na místní úřady o tom informovala stanice CNN.

Herát ležící u západní hranice s Íránem, patří k největším afghánským městům. Tamější monumentální mešita je pověstná svou výzdobou - modrými dlaždicemi se složitými vzory, připomněla ČTK.