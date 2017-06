Původní informace hovořily o blíže neupřesněném počtu zraněných. Filipínský policejní šéf Ronald dela Rosa však později uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický útok, jednalo se spíš o loupežné přepadení.

Policisté mají podle něj situaci pod kontrolou. Do komplexu prý pronikl jeden muž s puškou a zapálil hrací stoly. Poté utekl a policie po něm pátrá.

Dela Rosa sdělil, že v hotelu nejsou žádná rukojmí a neexistují žádné potvrzené informace o tom, že by někdo utrpěl střelná poranění.

Na místě zasahovaly také speciální jednotky filipínské policie.

Na sociálních sítích se objevily snímky a záběry davu lidí prchajících z hotelu. Rezort se nachází nedaleko manilského mezinárodního letiště. Kromě několika hotelů jsou v komplexu také zábavní a nákupní střediska, kasino, kina a restaurace.

Podle agentury AFP se k útoku v Manile přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Dela Rosa však uvedl, že se k němu přihlásila zřejmě v rámci své propagandy.

