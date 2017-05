Trump zvažuje návrat vojáků do Afghánistánu

Poradci Bílého domu a armádní stratégové navrhují americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby do Afghánistánu povolal posily a rozšířil jejich působnost. Napsal to v úterý list The Washington Post. Ačkoliv prezidentův postoj není znám, deník nevyloučil, že Američané budou požadovat posily také po svých spojencích z NATO.