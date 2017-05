Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid oznámil, že vzbouřenci ovládli policejní stanici, sídlo správce okrsku a všechny kontrolní stanoviště policie. Podle něj se tálibům podařilo zabít a zranit několik policistů a vojáků. Správce okrsku Mabubulláh Sajadí uvedl, že útok na sídlo v Aktepě začalo už v pátek ráno, uvedla afghánská televize Tolo.

Obsazení Kalaízalu naznačuje, že se Tálibán může pokusit během jarní ofenzívy ovládnout Kudnuz potřetí. Obchodník Zabiulláh z města citovaný agenturou Reuters řekl, že mu současná situace připomíná loňský říjen, kdy Tálibán vstoupil do Kunduzu, odkud byl po několika dnech vytlačen za pomocí leteckých úderů: „Jsem velmi znepokojen. Bezpečnostní síly jsou všude. Celá má rodina se obává. Jestliže se situace zhorší, budeme muset odejít.“

Předloni na podzim se Kunduz stal vůbec prvním velkým městem, který do americké invaze do Afghánistánu padl do rukou Tálibánu.[celá zpráva] Afghánské vládní síly za pomoci amerických vojáků je ale vyhnali. [celá zpráva]

Boje s Tálibánem se v poslední době zintenzivnily i na jihu Afghánistánu. Vláda podle odhadů USA kontroluje jen asi 60 procent území této neklidné středoasijské země.

Od začátku letošního roku zahynulo při střetech s islamisty více než 1000 příslušníků afghánských bezpečnostních sil. O život přišlo i více než 700 civilistů. Uvádějí to afghánští činitelé a úřad amerického zvláštního generálního inspektora pro obnovu Afghánistánu (SIGAR). Podle OSN také dalších přibližně 75 000 Afghánců od ledna opustilo své domovy.