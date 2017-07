Kolem 1300 vojáků zaútočilo na přístavy v úterý ráno, řekl podle agentury AP mluvčí Haftarovy Libyjské národní armády (LNA). Ofenzivy se účastnily pozemní, vzdušné i námořní síly, sdělil podle agentury Reuters velitel LNA.

Američtí představitelé již dříve potvrdili agentuře Reuters, že jejich pozorovatelé zjistili přítomnost příslušníků ruských speciálních sil a ruských bezpilotních letadel v Sídí Barrání, vzdáleném 100 kilometrů od egyptsko-libyjské hranice.

Egyptské bezpečnostní zdroje neoficiálně dodaly, že jde o dvaadvacetičlennou jednotku ruských speciálních sil. Dodali, že už předtím Rusové použili i základnu Marsá Matrúh, která je blíže hranicím s Libyí. Přistálo tam ruské vojenské letadlo, které po deseti dnech pokračovalo dál do Libye.

Podle dalších zpráv v Libyi na Haftarově straně působí několik desítek ruských žoldnéřů.

Oficiální dementi



Oficiálně Egypt ústy mluvčího ministerstva obrany ovšem jakoukoli přítomnost ruských sil na svém území popřel: „Na egyptské půdě nejsou žádní cizí vojáci z žádné cizí země.”

Také Muhammad Manfúr, který velí základně Benina u Benghází, popřel, že by Haftarova Libyjská národní armáda dostala vojenskou podporu z Ruska nebo od ruských žoldnéřů. Podle něj ve východní části Libye, kterou kontroluje Haftar, žádní Rusové nejsou.

Člen branného výboru ve státní dumě Andrej Krasnov uvedl, že zpráva je nepravdivá: „Musí to být něco vypuštěného, aby to eskalovalo situaci. My jsme ve svých činech konzistentní.“

Haftar je s Rusy v kontaktu



Haftar ale na začátku ledna navštívil ruskou letadlovou loď Admirál Kuzněcov, která se vracela od syrských břehů. Už dvakrát byl v Moskvě a v rozhovoru pro italský list Corriere della Serra prohlásil: „Řekli nám, že zbraně dostaneme, až skončí embargo, a (ruský prezident Vladimir) Putin se v tomto směru hodně snaží.“ [celá zpráva]

Generál americké námořní pěchoty Thomas Waldhauser, který má na starosti Afriku, mluvil o ruských aktivitách v oblasti minulý týden při slyšení v Senátu: „Pracují tam na svém vlivu.“ Dodal, že to není v americkém zájmu.

Ofenziva



Haftar sice dokázal ovládnout většinu Benghází a po těžkých bojích z něj vytlačil sunnitské radikály [celá zpráva], jenomže 3. března utrpěl porážku, když radikálové z Bengházských obranných brigád (BDB) ovládly Rás Lanúf i další přístav As-Sidr.

Libyjská národní armáda, které Haftar velí, proto nasadila pozemní síly, oznámil příslušník sil Akram Buhalika k zahájení ofenzivy.

OSN uznávaná vláda v Tripolisu současné boje o přístav již dříve odsoudila a uvedla, že se na nich nijak nepodílí, uvedla ČTK.

Chaos v Libyi



Libye se od svržení svého dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 nevzpamatovala z chaosu. Město Benghází, které bylo střediskem revoluce, tehdy padlo do rukou radikálů. Přes dva roky ve městě proti islamistům bojuje Libyjská národní armáda (LNA) generála Haftara.

LNA se občas označuje za východolibyjskou armádu, neboť není pod kontrolou uměle vytvořené a mezinárodně uznávané vlády národní jednoty.

Haftar podporuje legálně zvolený parlament sídlící v Tobrúku, který sídlí na východě země. Je také věrný vládě, která z něj vzešla. Tobrúcký parlament však neuznává loni vytvořenou vlády národní jednoty, na jejímž vzniku se podílela i východolibyjská vláda. Vláda národní jednoty totiž Haftara nepotvrdila ve funkci velitele LNA.