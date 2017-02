Útok na chrám v provincii Sindh podnikl Islámský stát. [celá zpráva] Následoval poté, co si sebevražedný útok Tálibánu na chrám v Láhauru vyžádal třináct mrtvých. [celá zpráva]

V zemi panují obavy, zda Islámský stát a pákistánský Tálibán (TTP) nezačaly spolupracovat, což by představovalo velké nebezpečí. Server The Daily Beast upozornil ve čtvrtek, že sice obě organizace spolu soupeří, ale že mezi nimi jsou i vazby a to jak v Afghánistánu, tak v Pákistánu. Podle zdroje z TTP, pákistánský Tálibán zvažuje o amnestii pro ty své bojovníky, kteří se přidali k IS a jsou ochotni se vrátit. Zmínil, že i afghánský Tálibán má zájem se spojit s lidmi, kteří se odtrhli a stali se členy chorasánské odnože IS.

Před útoky z minulého týdně byly protiteroristické operace vedeny jen na severozápadě země v kmenových oblastech provincie Chjabar-Paštunkvá u hranic s Afghánistánem. Poslední dva atentáty ale byly spáchány v provinciích Sindh a Pandžáb. Ve čtvrtek se opět stalo terčem atentátu hlavní město této provincie, když při pumovém atentátu na tržnici v Láhauru bylo zabito šest lidí a dalších třicet zraněno.

Pákistán už od minulého týdne podniká odvetné útoky u hranic s Afghánistánem, při nichž podle slov armády zabil nejméně sto radikálů.

Server The Daily Beast upozorňuje, že pákistánský Tálibán sice při operacích armády během dlouhých let utrpěl značné ztráty, ale je daleko od zničení. Upozornil, že se pokaždé reorganizoval.

Nepřítel číslo jedna: USA



Server také upozornil, že nová americká administrativ\ sice oblasti nevěnuje velkou pozornost, ale že hrozba z ní přetrvává.

Jeden z bývalých velitelů TTP mu řekl: „Máme jasno v našem džihádu za nastolení islámského režimu v Afghánistánu a Pákistánu, ale přirozeně naším celoživotním jednoznačným nepřítelem číslo jedna jsou Spojené státy.“