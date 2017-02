„Malajsijská policie našla těla dvou žen podezřelých z vraždy Kim Čong-nama,” uvedla soulská kancelář televize ABC. Jihokorejská agentura Jonhap citovala stejnou zprávu s odvoláním na japonského představitele, podle kterého obě ženy zřejmě spáchaly sebevraždu.

Malay police reportedly found bodies of the two women suspected of killing Kim Jong Nam. — Joohee Cho (@jooheecho) 15. února 2017

Policie se zatím ke zprávě nevyjádřila. Ve středu pouze oznámila, že na letišti zadržela v 8.20 podezřelou ženu, která měla vietnamský pas. Byla „pozitivně identifikována“ na základě závěrů z bezpečnostních kamer.[celá zpráva]

Zadržená se představila jako 28letá Doan Thing Hoan, řekl generální inspektor malajsijské policie Chálid abú Bakar. Policisté se obrátili na vietnamské diplomaty, aby zjistili, zda se skutečně jedná o Vietnamku.

Podle televize Al-Džazíra po zadržení ženy policie ještě pátrala po další ženě, protože útočnice byly dvě, a čtyřech mužích. Zadržen byl ve středu i taxikář.

Kim byl napaden na letišti, když čekal na odbavení svého letu do Macaa, ale ještě neprošel kontrolou. Jedna z žen mu nastříkala do obličeje neznámý sprej.

KLDR chtěla okamžité vydání těla

Ve středu byla provedena pitva zesnulého, uvedl místní list New Straight Times. Detaily o jejím výsledku list nezískal. Vyjádří se k ní až policie. Tělo zatím zůstává v márnici. Tam v 19:50 místního času přijela limuzína severokorejského velvyslanectví.

Diplomaté požadovali okamžité vydání těla mrtvého Kim Čong-nama. Malajsie to odmítla s tím, že napřed provede pitvu. Zatím není jasné, kdy bude tělo vydáno.

Severokorejští představitelé přijíždějí do márnice v Kuala Lumpuru

FOTO: Edgar Su, Reuters

Paranoia Kim Čong-una



Kim Čong-nam přiletěl do Malajsie minulý týden, uvedl ředitel jihokorejské tajné služby I Pchjung-ho. „To není pečlivě kalkulovaná akce s cílem odstranit Kim Čong-nama, protože by si usurpoval moc pro sebe, ale spíš odráží paranoiu Kim Čong-una,” dodal pro list The New York Times.

„Zabitím Kim Čong-nama může Kim Čong-un odsunout stranou otázku trůnu,“ dodal ředitel jihokorejského institutu Sedžong Čchong Son-čan. Původně byl totiž vybrán jako nástupce právě Kim Čong-nam.

KLDR to podle jeho názoru dostane do ještě větší izolace. „Dá se očekávat zhoršení vztahů s Čínou, která chránila jeho bratra.“

Podezřelá žena na záběru bezpečnostních kamer

FOTO: ČTK/AP

Čínští experti ale zpochybňují, že by Kim Čong-nam hrál nějakou roli v plánech Pekingu: „Čínské elity neočekávaly, že by tento člověk mohl hrát důležitou politickou roli,“ uvedl pro list The New York Times profesor na univerzitě Žen-mim Čcheng Siao-che. „Kdyby ho Čína chtěla použít jako alternativního vůdce, poskytla by mu dobrou ochranu. Vražda ale ukazuje na to, že neměl ochranu,“ dodal.

Jihokorejec Sedžong Čchong Son-čan slova čínského experta o tom, že Kim Čong-nam neměl v KLDR žádnou skupinu zastánců, podpořil.

Prosil bratra o život



Po smrti svého otce se Kim Čong-nam obával, že bude zavražděn, a prosil bratra o život: „Prosím, stáhni nařízení potrestat mě a moji rodinu. Nemáme se kde skrýt.“ Zdůrazňoval, že nemá zájem vést zemi.

Kim Čong-nam se neúčastnil ani pohřbu otce, který zemřel na konci roku 2011. KLDR mu okamžitě poté přestala platit, takže v roce 2012 neměl ani na nájem apartmá v hotelu v Macau.

Už v roce 2012 se stal terčem pokusu o atentát.