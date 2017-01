Muž se dostal do výběhů tygrů a jeden z nich na něj zaútočil. Odtáhl jej pod blízké stromy, kde jej kousl do krku. Podle britského serveru Daily Mail se incident odehrál přímo před návštěvníky, mezi nimiž byla manželka i dítě muže.

„Viděl jsem, jak toho muže trhá, jeho obličej byl celý od krve. Pokaždé, když se posadil, tygr s ním smýkl k zemi,“ vypověděl jeden svědek.

Man has died after tiger attack at Yageer Zoo in E China. Witnesses say he came close to the beast before being pulled into enclosure. pic.twitter.com/sCrdbgfmhn